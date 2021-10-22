القاهرة - خلود أبوالمجد



تعاقدت الفنانة حورية فرغلي على بطولة فيلم جديد يحمل اسما مؤقتا له وهو «التجربة»، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم، وإنتاج شركة «بروماكس» للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، وجار تحديد باقي الأبطال والاستقرار النهائي على اسم الفيلم.



وتعيش حورية حالة من النشاط الفني المكثف بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي ألمت بها على مدار السنوات الماضية، حيث إنها قامت الفترة الماضية بتصوير جزء من مشاهدها في فيلم «براءة ريا وسكينة»، والذي تستأنف تصويره مرة أخرى قريبا، بمشاركة الفنانة وفاء عامر وآخرين، ومن تأليف أحمد عاشور، وإخراج السوري عبدالقادر الأطرش، كما تنشغل حاليا بتصوير مسلسل «أيام وبنعيشها» بمشاركة الفنانة شيري عادل، والعمل تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.