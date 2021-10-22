أعلنت الشرطة الأمريكية أن مديرة تصوير قتلت وأصيب مخرج مساء أمس الخميس بعدما أطلق نجم هوليوود أليك بالدوين النار من سلاح ناري مخصص للاستخدام في المشاهد التمثيلية اثناء تصوير فيلم في ولاية نيو مكسيكو.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة (سانتا في) أن مديرة التصوير "أعلنت وفاتها من قبل العاملين في المجال الطبي" فيما يخضع المخرج جويل سوزا (48 عاما) للعلاج من إصاباته.

وأكد البيان أن "التحقيقات لا تزال جارية ولم توجه اتهامات لأي شخص على صلة بالحادث.. المحققون ينظرون في نوع القذائف وكيف أطلقت".