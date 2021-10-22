وضعت الفنانة داليا مصطفى قاعدة واضحة لاختيار أعمالها الفنية، مؤكدة أنها لن تقبل عملا تخجل أن يشاهده أولادها، وكشفت أنها دخلت مجال التمثيل بالصدفة، وذلك بعد أن ذهبت والدتها ووالدها لإحضار ملف معهد الفنون المسرحية قسم الديكور، لكنها فوجئت بأن الملف لقسم تمثيل، مؤكدة أنها كانت من عشاق الهندسة والمعمار وكانت تتمنى دخول كلية الهندسة، ولكن مجموعها أدخلها معهد الفنون المسرحية.



وقالت مصطفى، خلال حوارها إلى برنامج «من مصر» على قناة «CBC»، إن والدها قال لها «مش عايز في يوم أتكسف إني أقول أبو داليا مصطفى»، ومن حينها تضع هذه الكلمة في أذنها وحاولت جاهدة أن ترفع رأس والدها وأخويها وزوجها وأبنائها، مشيرة إلى أن والديها كانا يذهبان معها إلى أماكن التصوير، إلا أنهما توقفا عن هذه العادة بعد مشاركتها في مسلسل «العصيان» مع الفنان الراحل محمود ياسين.

وعن معايير قبول الأعمال الفنية أو رفضها، أشارت داليا إلى أنها لو لم تسمح لأبنائها بمشاهدة العمل فلن تمثله أبدا، متابعة: «مبحبش الحاجات اللي بتخلي شكلنا وحش، وشكل المصريين وحش، والواقع مش كده تماما، وإحنا بنظهر واقع مش لطيف، والواقع مشرق للغاية، ولازم نبرزه»، كما أكدت أنها لا تحب عمليات التجميل ولكنها ليست ضدها، ولكنها ترى أن عمليات التجميل إن زادت عن الحد «بتكبر مش بتصغر»، وأنها لو اتخذت قرارا لا تقوم بتغييره مهما كان.



وشددت الفنانة على أن ظهورها المتأخر في حلقات مسلسل «يوم وليلة»، رغم كونها من أبطال العمل لم يقلقها خاصة أن العمل والدور أيضا جيدان، وذلك لأنها تهتم بالورق قبل الدول، متابعة: «تحدثت مع الفنان أحمد رزق عن القصة وقالي عادي أنا في حلقة من الحلقات ظهرت فيها في مشهد واحد، وعلشان كده وأنا بقرأ الورق محستش أني مش موجودة في أول خمس حلقات».