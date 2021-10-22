وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، عن العقود التي أبرمتها بعض الجمعيات التعاونية مع بعض المختبرات حول تسعيرة فحص PCR لمساهميها.



ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من العقود التي أبرمتها بعض الجمعيات التعاونية مع بعض المختبرات حول تسعيرة فحص PCR لمساهميها.

2- كشف بالمبالغ التي دفعتها كل جمعية على حدة للمختبر المتعاقد معها وكشف بعدد المساهمين الذين استفادوا من هذا التعاقد.



3- هل هناك سند قانوني يسمح للجمعيات التعاونية بالتعاقد المباشر مع المختبرات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي به.



4- هل على الجمعيات التعاونية الحصول على إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل التعاقد مع المختبرات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل حصل ذلك في تعاقدات الجمعيات التعاونية مع المختبرات الطبية بخصوص فحص PCR؟ مع تزويدي بالوثائق والمستندات التي تثبت ذلك.