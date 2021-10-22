وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن الشروط المعتمدة لمنح مكافأة الأعمال الممتازة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



ونص السؤال إلى ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- أسماء الموظفين الذين حصلوا على مكافآت أعمال ممتازة في إدارة مكتب الوزير والمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ تاريخ 1/1/2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد تاريخ تعيينهم أو انتقالهم إلى المؤسسة وإدارة مكتب الوزير.



2- ما الشروط المعتمدة لمنح مكافأة الأعمال الممتازة؟



3- أسماء الموظفين الذين حصلوا على مكافأة الأعمال الممتازة ممن لم يمض على تعيينهم سنة في المؤسسة، مع تحديد المختص بوضع آخر تقييم أداء سواء كانت جهة عملهم السابقة أم الحالية.



4- هل طبقت أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وذلك فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بتقييم أداء الموظف حال انتقاله إلى جهة عمل جديدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.