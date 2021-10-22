وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- شروط معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس في كلية الصحة العامة في قسم الصحة المهنية والبيئية.



2- أعضاء ومحاضر لجان التعيينات التي عينت أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحة المهنية والبيئية.



3- هل عين أعضاء هيئة تدريس شهاداتهم غير معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أو ضمن الجامعات المعتمدة من جامعة الكويت في الكلية حسب المادة 3 - بند 2 من لائحة شؤون أعضاء هيئة التدريس؟



4 - هل تعد 6 أبحاث كمؤلف أول بعد 26 سنة خدمة أكاديمية مقياس تميز علمي للتعيين في القسم؟