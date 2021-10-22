نفذ فريق «تراحم» التطوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برامج إنسانية للاجئين السوريين في تركيا بالتعاون مع جمعية «عطاء» للإغاثة الإنسانية التركية، حيث استفاد منها 6672 لاجئا.



وقال مدير مكتب جمعية «عطاء» في مدينة «شانلي اورفا» أسامة الشيدون في تصريح هاتفي لـ (كونا)، ان الفريق الذي تألف من مجموعة من شباب وشابات الكويت والخليج قام بتسيير رحلة إغاثية الى مدينة (ماردين) جنوبي تركيا، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين فيها نحو 100 ألف لاجئ.



وأضاف ان البرنامج شمل أيضا توزيع السلال الغذائية والبطانيات على 300 أسرة تعيش في أماكن صعبة الوصول، كما تم توزيع 600 قسيمة شرائية تتيح للاجئين حرية الشراء من الأسواق.



وذكر أن فريق «تراحم» أجرى ثلاث زيارات ميدانية للأسر السورية اللاجئة حيث تقرر تحمل تكاليف الايجار لمدة سنة كاملة مع التكفل بتغطية مصاريف 10 أسر فقيرة.



وأشار إلى أن الفريق نظم يوما مفتوحا لـ 200 يتيم تخلله اللعب في احد الملاهي وتقديم وجبة طعام أثناء اليوم وشراء كسوة الشتاء للأيتام.



وأوضح أن البرنامج تضمن أيضا توزيع هدايا على 300 طفل مقدمة من المتطوعين بالفريق وتقديم كرسيين كهربائيين لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى عقد دورات ومحاضرات الدعم النفسي للاجئين والتي استفاد منها 100 لاجئ.



وأعرب عن شكره لجميع المحسنين والمتبرعين والقائمين على البرنامج والمتطوعين الذي ساهموا في إدخال السعادة على قلوب اللاجئين السوريين.