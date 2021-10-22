بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في ورشة لإنتاج البارود جنوب شرق العاصمة موسكو وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة واحدة متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء راجيا للمصاب سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الانفجار الذي وقع في ورشة لإنتاج البارود جنوب شرق العاصمة موسكو وأودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة واحدة متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء وللمصاب سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.