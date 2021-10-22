عادل الشنان

نفت وزارة المواصلات في بيان لها صلتها بالرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تصل للمواطنين والمقيمين، والتي تحمل روابط إلكترونية تطلب منهم دفع رسوم مالية مقابل استلام الشحنات والطرود البريدية.

جاء ذلك عقب وصول عدد من الرسائل الالكترونية والهاتفية لعدد من المواطنين والمقيمين للولوج الى روابط ودفع رسوم استلام طرود بريدية تحت اسم وزارة المواصلات وشعارها الرسمي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هناك جهات وهمية ترسل من خلال البريد الإلكتروني أو الرابط الإلكتروني تطلب من المواطنين والمقيمين دفع رسوم مالية، علما بأن الوزارة قامت مسبقا بتحذير المواطنين والمقيمين من تلك العمليات المشبوهة، كما قامت مؤخرا بنشر تنبيه على حساب الوزارة الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

أما فيما يخص التواصل مع وسائل الإعلام، فأكدت الوزارة أنه في حال إرسال أي خبر أو معلومة سيتم التأكيد عليها من خلال الاتصال بهم وإبلاغهم بذلك.