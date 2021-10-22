أفاد تقرير بتعثر المحادثات بين "آبل" والصينيتين "سي إيه تي إل" CATL و"بي واي دي" BYD بشأن إمدادات البطاريات لسيارتها الكهربائية المرتقبة، وذلك بعد رفضهما تكوين فرق عمل وبناء مصانع في أمريكا تلبي احتياجات صانعة الآيفون فقط.

وأكدت المصادر لوكالة "رويترز" أنه تم إبلاغ "آبل" في الشهرين الماضيين بأن الشركتين غير قادرتين على تلبية المتطلبات.

ويعد مصنعو بطاريات الليثيوم آيون في الصين أكثر تطورًا من المنافسين، إذ إن تكلفة إنتاجها أقل في الدولة الآسيوية.

وأوضح أحد المصادر أن "سي إيه تي إل" -أكبر شركة في العالم منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية- مترددة في بناء مصنع في أمريكا بسبب التوترات السياسية بين واشنطن وبكين إلى جانب مخاوف أخرى متعلقة بالتكلفة.

كما وجدت الشركة أنه من المستحيل بناء فريق لتطوير المنتجات يعمل حصريًا لـ"آبل" وذلك نتيجة لصعوبة العثور على عدد كاف من الموظفين.

ومع فشل المحادثات، أكدت المصادر أن "آبل" بدأت تفكر في التعاون مع مصنعي البطاريات من اليابان وأرسلت وفدًا إلى الدولة الآسيوية في الشهر الجاري، وأن "باناسونيك" ضمن الخيارات المحتمل التعاون معها.



