قد يتمكن المسافرون الذين يتخيلون امتلاك يخت فاخر من تحويل أحلامهم إلى حقيقة - بسعر أقل بكثير.

ومؤخراً ظهر تنامٍ لما يعرف باليخوت السكنية، وهي في الأساس مبانٍ سكنية في البحر. حيث يقوم المشترون بشراء شقق على يخوت ضخمة، بدلاً من امتلاك وتشغيل سفن صغيرة خاصة بهم.

وبمجرد بيع معظم الشقق، يعمل اليخت على خط الرحلات البحرية الفاخرة، ويسافر حول العالم مع موظفين على متنه ويتضمن المطاعم والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية.

السعر؟

أحد اليخوت السكنية هو سومنيو Somnio، وهو يخت فاخر يبلغ طوله 728 قدماً يتم بناؤه حالياً بواسطة شركة بناء السفن النرويجية Vard. وسيكون أكبر يخت في العالم بمجرد اكتماله في عام 2024، وفقاً لموقع Vard الإلكتروني.

بدوره، قال الشريك المؤسس والقبطان لسومنيو، إريك بريدي، إن سومنيو لديها 39 شقة، وتبدأ الأسعار من 9.5 مليون يورو (11 مليون دولار). وأشار إلى أن الأسعار تعتمد على حجم الشقة وموقعها، مع ارتفاع تكلفة الوحدات الأعلى.

وفي حين أن 11 مليون دولار هي أكثر من كافية لشراء يخت خاص، إلا أنها لا تقترب من تكلفة اليخت الفاخر.

شقة مقابل يخت خاص

ووفقاً لـ بريد، فإنه ليس بالضرورة أن تكون الخصوصية الكاملة هي ما يريده كل مشتري اليخوت. وقال إن نقطة البيع الرئيسية لليخوت السكنية هي القدرة على "الاختلاط بأفراد المجتمع ذوي التفكير المماثل"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف: "العامل الأكبر الوحيد هو المجتمع الذي تشارك معه مسار رحلة عالمي حقيقي"، مضيفاً أن "جمال امتلاك شقتك هو أنك لا تقلق بشأن الصيانة والتخطيط اللذين يأتيان مع اليخت الخاص".

ووفقاً لسومنيو، سيتولى موظفو اليخت أعمال الصيانة والإصلاحات والوقود والإمدادات الغذائية، بالإضافة إلى الجولات الشاطئية. وسيخطط الموظفون أيضاً لمسارات الرحلات، على الرغم من أنه يمكن للمقيمين التوصية بالوجهات أيضاً، وفقاً لموقع الشركة على الويب، إلا أنها لا تأتي مجاناً.

وقال بريد، إنه يجب على المشترين دفع رسوم سنوية، والتي تغطي النفقات المتعلقة بالصيانة والوقود والطعام والخدمات الشخصية. ومع ذلك، هناك "سياسة عدم دفع البقشيش" على سومنيو، والتي يمكن أن تتراوح من 15% إلى 20% من تكاليف استئجار اليخوت.

وأضاف بريد، أن الملكية على القارب تتم عن طريق الدعوات فقط. وأضاف أن بعض المشترين اتصلوا مباشرة بالشركة بينما جاء آخرون من توصيات شخصية.

أصل ملموس؟

وعلى عكس معظم القوارب، قد ترتفع قيمة شقق اليخوت السكنية بمرور الوقت، كما قال بريد. ويمكن التأكيد على ذلك، بما حدث لأسعار الشقق على اليخت السكني المسمى The World، والذي تم إطلاقه في عام 2002.

وقال ممثل الشركة: "زادت قيمة جميع أنواع الشقق بشكل كبير منذ إطلاق السفينة، مدفوعة بالطلب من المشترين المحتملين على مستوى العالم".

ومع ذلك، لا يمكن للمالكين جني الأموال من خلال تأجير شققهم، على الرغم من أنه يمكن لأفراد الأسرة والضيوف استخدام الشقة إذا لم يكن المالك على متنها، كما قال بريد.

قوارب أخرى

يبلغ طول يخت ذا ورلد 644 قدماً، ويضم أكثر من أربعة أضعاف عدد الشقق في سومنيو.

وقال أحد ممثلي الشركة لشبكة CNBC إن لديها استوديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم تتراوح ما بين 2 مليون دولار إلى 15 مليون دولار، وعدد صغير منها معروض للبيع حالياً.

بدوره، تحدث أحد السكان الحاليين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحماية خصوصيته: "عندما رأينا العالم يبحر إلى ريو دي جانيرو وتعرفنا على مفهومه الفريد، علمنا أنه يجب أن نكون جزءاً منه".

عاش المقيم على اليخت لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة اكتشف مدغشقر وإندونيسيا والبحر الأبيض المتوسط.

وقال: "نحن نحب الطبيعة الهادئة المتمثلة في قدرتنا على الذهاب إلى منزلنا في العالم وقتما نشاء، والاضطرار فقط إلى حمل حقائب اليد - حيث لدينا خزانات ملابس صيفية وشتوية على متنها".

وأضاف أنه لم يفكر أبداً في شراء يخت خاص لأنه "يبدو أن أصدقاءنا الذين لديهم يخوت خاصة ليس لديهم سوى مشاكل مع الموظفين أو المشكلات الميكانيكية، والتي يبدو أنها تفسد إلى حد ما استمتاعهم".

منذ إطلاقه، سافر العالم إلى أماكن مثل جرينلاند والجزر البريطانية و"القارة البيضاء" - أنتاركتيكا.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من يخت آخر سوبر - يبلغ طوله 948 قدماً - بحلول عام 2025. ويخطط أيضاً لبيع شقق على متنه للمشترين الذين يرغبون في إثارة السفر عبر المحيط دون تحمل مسؤولية ملكية اليخوت.

