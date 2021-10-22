تدخل المعادن في تصنيع كل شيء تقريبًا، من الهواتف والسيارات، وحتى المنازل، ومع زيادة أعداد السكان يتزايد أيضًا الطلب على المعادن، والتي يمكن أن يكون الحصول عليها عملية معقدة، تتضمن التعدين والتكرير، ثم تشكيلها لتتحول إلى مواد قابلة للاستخدام.

ومن المهم التفرقة بين المواد الخام والمعادن، فالأولى هي الصخور الطبيعية التي تحتوي على المعادن والمركبات المعدنية، بينما المعادن هي الأجزاء ذات القيمة التي يتم استخلاصها، من خلال إزالة النفايات الصخرية.

ونتيجة لذلك يكون إنتاج المواد الخام أكبر بكثير من المحتوى المعدني الفعلي المستخرج منها، فعلى سبيل المثال أنتج عمال المناجم 347 مليون طن من خام البوكسيت عام 2019، لكن محتوى معدن الألومنيوم المستخرج منه بلغ 62.9 مليون طن فقط.

وقد تم إنتاج نحو ثلاثة مليارات طن من خام الحديد عام 2019، بما يمثل نحو 94% من إجمالي المعادن المستخرجة، بينما شكلت المعادن الصناعية والتكنولوجية نسبة الـ 6% المتبقية من إجمالي المعادن المستخرجة في 2019.

أكثر 10 معادن صناعية تم إنتاجها في 2019

- بلغ إنتاج المعادن الصناعية 207.5 مليون طن في 2019. ويأتي الألومنيوم على رأس أكثر المعادن الصناعية إنتاجًا، بحجم إنتاج بلغ نحو 63 مليون طن، وهو أحد أكثر المواد استخدامًا في العالم، وتتراوح استخداماته بين صناعة الرقائق، وحتى تصنيع أجزاء الطائرات.

- يحتل المنغنيز والكروم المركزين الثاني والثالث على التوالي، وهما مكونان مهمان في صناعة الفولاذ، كما أن المنغنيز مكون مهم للغاية لبطاريات الليثيوم والمنغنيز وأكسيد الكوبالت المستخدمة في السيارات الكهربائية، ويوضح الجدول التالي أكثر 10 معادن صناعية تم إنتاجها في 2019.

أكثر 10 معادن تكنولوجية إنتاجًا في 2019

- تعد المعادن التكنولوجية المستخدمة في الأجهزة التكنولوجية نادرة نسبيًا، وقد بلغ حجم إنتاج تلك المعادن 1.3 مليون طن في 2019، بما يمثل 0.04% فقط من إجمالي المعادن المستخرجة.

- يأتي القصدير على قائمة أكثر المعادن التكنولوجية إنتاجًا في 2019، بحجم إنتاج بلغ 305 آلاف طن، بينما بلغ إنتاج العناصر الأرضية النادرة 220 ألف طن، وأنتجت الصين 60 % من هذه العناصر.