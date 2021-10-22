قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مساء الخميس إن على الأمريكيين توقع استمرار ارتفاع أسعار البنزين حتى العام المقبل، بسبب سياسات "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين.

وصرح خلال لقاء نظمته "سي إن إن" قائلاً: لا أتوقع حدوث أي شيء في الوقت الحالي سيؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين، وأضاف: أعتقد أنه سنبدأ في رؤية الأسعار تتراجع في العام المقبل في 2022.

وأضاف أن الأسعار سوف تنخفض في النهاية مع تحول البلاد نحو الطاقة المتجددة خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع مؤشر رئيسي للطلب على البنزين إلى أعلى مستوياته في هذا الوقت من العام منذ 2007، وبحسب "إيه إيه إيه" وصل متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى 3.36 دولار للجالون الثلاثاء الماضي.