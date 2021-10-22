تراجعت "تشاينا إيفرجراند جروب" من حافة التخلف عن سداد ديونها، مع دفع مدفوعات سندات مستحقة قبل الموعد النهائي المقرر في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج".

وأوضحت المصادر أن الشركة أرسلت مدفوعات بقيمة 83.5 مليون دولار، وسوف يحصل حاملي السندات على الأموال قبل يوم السبت.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة البالغة مدتها 30 يومًا لسداد فائدة السندات السبت المقبل، وذلك بعدما تخلفت الشركة الصينية عن سداد المدفوعات في موعدها.

وتمثل تلك الخطوة تطورًا رئيسيًا بالنسبة لشركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم التي استحوذت على اهتمام المستثمرين العالميين خلال الفترة الماضية، وعززت المخاوف بشأن انتشار عدوى سوق الائتمان بين المطورين الآخرين الذين يعانون ضائقة مالية، وأدت إلى تآكل الثقة في سوق العقارات الصينية.