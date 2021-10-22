أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمستوى العلاقات مع إسرائيل مشيرا الى وجود مصالح مشتركة للطرفين في سورية .

ووصف بوتين خلال محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت في مدينة سوتشي، العلاقات بين بلديهما بأنها "فريدة" ومتسمة بالثقة المتبادلة، مبديا أمله في أن تواصل حكومة بينت نهج سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية-الروسية، رغم "المعارك السياسية الداخلية" في اسرائيل.

ولفت بوتين بحسب وسائل الاعلام الروسية إلى وجود "نقاط تماس" بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري، لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب.

وقال: "كما تعلمون، هناك مسائل خلافية بيننا وعددها ليس قليلا، غير أن هناك أيضا نقاط تلاق وفرصا للتعاون، لاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب، وبشكل عام ثمة العديد من المسائل التي يمكن ويجب علينا مناقشتها".

واقترح بوتين على رئيس الوزراء الاسرائيل تبادل المعطيات بشأن الأوضاع في المنطقة، معربا عن قناعته بأن هذا الأمر سيكون مفيدا جدا.

كما تطرق الرئيس الروسي إلى الروابط الاقتصادية والتجارية بين بلاده وإسرائيل، قائلا إنها تتطور بنجاح على الرغم من أنها لاتزال متواضعة حتى الآن من حيث الحجم.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بواقع 50 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

بدوره، شدد بينت على أهمية العلاقات مع روسيا بالنسبة لبلده، مشيرا إلى أن بوتين خلال العقدين الماضيين قاد عملية تعزيز العلاقات بين الدولتين ونجح في ترقيتها إلى مستواها الحالي، واصفا الرئيس الروسي بأنه "صديق قريب جدا وحقيقي لإسرائيل".

وناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي مع بوتين التطورات في سورية و"الجهود المبذولة بغية وقف تطور برنامج إيران النووي".