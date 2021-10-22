كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تواجد سفينة حربية فرنسية قبالة السواحل السورية.

وأوردت صحيفة (لوموند) الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن دور الفرقاطة "أكونيت"، قائلة إنها "لمراقبة محور موسكو- دمشق- طهران".

وأوضحت الصحيفة أن طاقم الفرقاطة (170 شخصاً) وجدوا أنفسهم في مواجهة ظاهرتين تتقدمان بشكل متوازٍ منذ عام 2015 بصورة مقلقة، هما: "الحرب في سورية والنفوذ الروسي".

ولفتت إلى أن المهمة الاستخبارية للفرقاطة الفرنسية، تعتمد على الرادار وأجهزة الاستشعار الكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية تحلّق مرة أو مرتين في اليوم.

وأكدت لوموند أن هذا الأمر يسمح للفرقاطة بمراقبة عمليات إقلاع وهبوط الطائرات الحربية، لاسيما من مطار حميميم في اللاذقية ، أو تحركات السفن المدنية أو العسكرية، التي تدخل وتغادر الموانئ السورية، منوهة إلى أن هذه المهمة أتاحت لها الفرصة للكشف عن كل المساعدات التي تصل إلى سورية من وقود وغير ذلك.

وبحسب التقرير، يخشى المتابعون أن تتحول هذه المنطقة الضيقة من سورية إلى منطقة جديدة متنازع عليها وذات وصول محدود بدعم من روسيا.