عبدالكريم العبدالله

استهدفت حملة التطعيم الميدانية الشاملة اليوم سوق "الجمعة" لعمل مسح شامل بالتطعيم للعاملين في السوق او رواده الذين لم يتلقوا التطعيم لتعذر ذلك عليهم.

وتعد هذه الخطوة لزيادة وتيرة التطعيم في البلاد والحرص على تطعيم من لم يتلقوا اللقاح تزامناً مع العودة للحياة الطبيعية.

وكانت حملة التطعيم الميدانية الشاملة قد انتهت من 9 مناطق والتي شهدت اقبالا كبيرا من الذين تعذر حصولهم على اللقاح او الذين لم يستطيعوا التسجيل لأي سبب، وهي مناطق "بنيد القار - حولي - المهبولة - السالمية - جليب الشيوخ - الصليبية - شرق - الفروانية"، فضلا عن تطعيم العمالة المنزلية القادمين عبر منصة بالسلامة وسوق الجمعة اليوم.