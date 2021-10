أصدرت الفرقة السويدية "آبا" أغنية ثالثة من ألبومها، الجديد، الذي طال انتظاره Voyage" ("رحلة بحرية).

واصبحت أغنية( "Just A Notion "مجرد فكرة)، متاحة على خدمة "سبوتيفاي" السويدي للبث الموسيقي وموقع "يوتيوب"، بين مواقع أخرى، صباح اليوم الجمعة.

ويأتي إصدار أغنية " مجرد فكرة " في عقاب أغنية ( ""I Still Have Faith in You""(مازلت أؤمن بك" وأغنية( Don''t Shut Me" لا تصدني )، اللتين قدمتهما فرقة "أبا" في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي- وهو أول عمل موسيقي جديد لفرقة "أبا"منذ حوالي 40 عاما.

وأثناء تقديم الألبوم الجديد، أعلنت الفرقة أيضا وهي من أقصى شمال البلاد، عن عرض تمثيلي افتراضي لأفراد الفرقة، في لندن بالإضافة إلى الألبوم الجديد "رحلة بحرية".

وسيطرح الألبوم للبيع في الخامس من تشرين ثان/نوفمبر المقبل وسيحتوي على إجمالي عشر أغنيات، بما فيها الأغنيات الثلاث التي صدرت حتى الآن.

وتم سماع أغنية "لا تصدني " بالفعل أكثر من 25 مليون مرة في خدمة "سبوتيفاي" وأغنية "مازلت أؤمن بك" أكثر من 15 مليون مرة.