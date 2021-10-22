بدأت المكاتب في استقبال موظفين مجددا ولكنها ليست المكان الذي يقضي فيه اللندنيون كامل أسبوع العمل.

وقال أكثر من 80 % من موظفي المكاتب الموجودة في لندن الذين شاركوا في استطلاع أجرته شركة "جيه بي مورجان تشيز أند كو" إن العمل بدوام كامل سواء من المنزل أو من المكتب هو الخيار الأقل تفضيلا لهم بعد انتهاء قيود جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين بقيادة نيل جرين استطلعوا آراء نحو 650 عاملا بين 30 أيلول/سبتمبر و12 تشرين أول/أكتوبر، حيث قال نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع إنهم عادوا للمكاتب على أساس منتظم. وقال 37 % فقط إنهم توجهوا للمكاتب خمسة أيام فقط.

وكتب المحللون "هذه البيانات تدعم بقوة الاتجاه المنادي بمكاتب مرنة.. فمطالب الموظفين تتطور".

يذكر أن إنجلترا ألغت كل القيود القانونية بشأن التباعد الاجتماعي في تموز/يوليو، ورغم أن موظفي المكاتب يعودون إلى أحياء المال بلندن، فأن الحضور لايزال دون مستويات ما قبل الجائحة.

وقال هوارد دافيس، رئيس شركة نات ويست جروب، إن العمل الهجين سوف يستمر.

وأشار محللو جيه بي مورجان إلى أن شركة وورك سبيس جروب التي تمتلك مكاتب في لندن متاحة للتأجير على أساس مرن، هي "أوضح لاعب" في الاتجاه صوب المكاتب المرنة.