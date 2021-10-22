تصنف شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم للسلع التي تباع على منصاتها والتي توفر لها الحماية من التقليد إلى فئتين.

الفئة الأولى تشمل الأسماء الأشهر في مختلف السلع مثل أديداس وآبل وأمازون نفسها. وتستفيد هذه الفئة من إجراءات حماية أشد صرامة لمنع البائعين من عرض أي منتجات مقلدة لهذه الأسماء.

أما الفئة الثانية فتشمل السلع الأقل شهرة فلا تتمتع بمثل هذه الحماية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن فريد روكيل الذي اخترع لعبة أطفال على هيئة قط باسم ريبل روج، هو واحد من البائعين الذين يعانون من بيع نسخ مقلدة من لعبته على موقع أمازون. فمنذ شهور قليلة بدأ مقلدون بيع نسخة مقلدة من القط، مما كبده خسائر بآلاف الدولارات واضطر إلى قضاء أسابيع في محاولة لطرد هؤلاء المقلدين من موقع أمازون.

وأضافت بلومبرج أن كثرة السلع المقلدة على موقع أمازون دفع بعض الشركات الكبرى المنتجة لسلع استهلاكية مثل نايك عدم عرض منتجاتها للبيع على موقع أمازون. وفي حين يمكن عرض السلع بحرية على موقع أمازون، فإن الشركة الأمريكية بدأت منذ 2016 فرض حصول البائعين على تراخيص مسبقة بالنسبة لمجموعة مختارة من المنتجات. ورغم أن أمازون لم تعلن عن هذا البرنامج، فإنه معروف بين التجار باسم "بوابة العلامة التجارية".

في المقابل فإن الشركات الأصغر والأقل شهرة تعتمد على خوارزميات أو لوغاريتمات أمازون لمنع عرض السلع المقلدة من منتجاتها على موقع التجارة الإلكترونية الشهير.