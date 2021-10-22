تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة الفضاء الأمريكية، في الأول من نوفمبر المقبل، وعلى مدى ثلاثة أيام، منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء، تحت شعار (معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء)، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ورواد فضاء، وخبراء وباحثين في علوم الفضاء والصناعات المرتبطة بها.

وبحسب بيان المنظمة، يبحث المنتدى، الذي سيتم تنظيمه حضوريا بمقر (الإيسيسكو) في الرباط، وعبر تقنية الاتصال المرئي، الفرص التي توفرها علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستثمارها في مجالات التربية والعلوم والابتكار في دول العالم الإسلامي، ومناقشة آليات تعزيز توظيف تطبيقات علوم الفضاء، لوضع خارطة طريق تعزز برامج الدول الأعضاء في (الإيسيسكو) ذات الصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال مناقشة ضرورة رفع الوعي بأهميتها في مختلف مجالات الحياة، كالزراعة، والصحة، والتعليم، وحماية البيئة.

وقال البيان إن جدول أعمال اليوم الأول من المنتدى، يتضمن كلمات افتتاحية، تعقبها الجلسة الأولى التي ستدور حول أهمية النظم البيئية الفضائية للعالم الإسلامي، فيما ستتناول الجلسة الثانية علوم الفضاء- الأرض- البيئة- البشر، وفي الجلسة الثالثة ستتم مناقشة دور وكالات الفضاء في بناء المعارف القائمة على تطبيقات علوم الفضاء، وتليها مائدة مستديرة حول أهمية علوم الفضاء في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات الإنسانية والقضاء على الفقر.

وأضاف البيان أن المنتدى سيقدم توصيات للمساهمة في رسم سياسات وطنية تحقق استفادة دول العالم الإسلامي من تكنولوجيا علوم الفضاء، لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، اعتمادا على المناقشات التي ستشهدها الجلسات على مدى أيام المنتدى، الذي سينعقد سنويا بإحدى الدول الأعضاء في (الإيسيسكو).