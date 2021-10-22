بيع "بيغ جون"، وهو أكبر ترايسيراتوبس معروف في العالم، في مقابل 6,6 ملايين يورو (شاملة المصاريف) لصالح هاوي جمع أميركي خلال مزاد في باريس، ما يشكل "رقما قياسيا في أوروبا" على صعيد مزادات أحافير الديناصورات، وفق مفوض الحدث.

وكانت قيمة هذا الترايسيراتوبس العائد إلى 66 مليون سنة، تقدّر بمبلغ يراوح بين 1,2 مليون يورو و1,5 مليون. وبيع لدى دار دروو في باريس في إطار مزاد تنظمه دار "بينوش" و"جيكيلو" ويستقطب سنويا هواة الجمع الأثرياء المولعين بالأحافير الضخمة.

واستقطبت حالة الحفظ الجيدة للهيكل العظمي المكتمل بنسبة 60 % (وجمجمته مكتملة بنسبة 70 %) 11 مزايدا رفعوا المزايدات إلى 5,5 ملايين يورو (من دون احتساب المصاريف)، تحت إشراف المفوض ألكسندر جيكيلو.

وقال جيكيلو بعد المزاد "إنه سعر لافت".

كذلك قال شريكه ياكوبو بريانو الخبير في علم الإحاثة "لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة بالتأكيد".

وأرسل هاوي الجمع الذي فاز بالمزاد مبعوثا عنه إلى المكان. وأوضح الأخير لوكالة فرانس برس أن "بيغ جون" سيُنقل إلى الولايات المتحدة حيث اكتُشف سنة 2014 وسيكمّل المجموعة الشخصية لشاريه.

لكن من الممكن إعارة المتحجرة لاحقا، أو وهبها أو عرضها في متحف، بحسب الخبير ومفوض المزاد.

وسُجل الرقم القياسي العالمي في هذا المجال خلال مزاد على تيرانوصور سنة 2020 في نيويورك دفع خلاله هاوي جمع مبلغ 31,8 مليون دولار لشراء الهيكل العظمي.