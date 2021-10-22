سجلت مبيعات شركة لوريال الفرنسية لمستحضرات التجميل قفزة في مبيعاتها خلال الربع الثالث، في ظل إعادة فتح اقتصاديات الدول وتخفيف قيود ارتداء الكمامات، مما دفع المستهلكين إلى العودة لوضع مستحضرات التجميل والعطور مرة أخرى.

وذكرت لوريال في بيان أن مبيعاتها ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 13 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر8 بالمئة.

وفاقت مبيعات الشركة، التي تضم علامات تجارية مثل "ماي بيل لاين"، نتائجها خلال نفس الفترة في عام .2019

وأفادت بلومبرج بأن لوريال تعافت سريعا من تبعات جائحة كورونا بفضل تنوع منتجاتها.

وأثناء فترة الإغلاق وعزوف المستهلكين عن شراء مستحضرات التجميل، استطاعت الشركة تعويض خسائرها جزئيا من خلال بعض المساحيق مثل "لاروش بوساي" و"سيرا في" التي ينصح بها أطباء الجلدية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة في البيان أن "صناعة مستحضرات التجميل مستمرة في التعافي".