يتوقع المحللون أن تعلن شركة نتفليكس لخدمة البث المباشر الأفلام والمواد الترفيهية عبر الإنترنت غدا الثلاثاء تحقيق أرباح قوية خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل النمو القوي لقاعدة المشتركين، إلى جانب النظرة المستقبلية الإيجابية بعد البداية الضعيفة للعام الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النجاح الكبير لمسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" أحد أبرز أسباب التفاؤل بنتائج نتفليكس، حيث أدى عرض المسلسل إلى زيادة سهم نتفليكس بنسبة 7% منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي. والآن حقق السهم ارتفاعا بنسبة 17% تقريبا منذ بداية العام، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 3ر2% خلال النصف الأول من العام الحالي.