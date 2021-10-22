كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية النقاب عن بدء العمل المبكر لتطوير نسخة جديدة ومعدلة من لقاح أكسفورد تستهدف متغير دلتا من فيروس كورونا .

وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الاليكتروني أن أعضاء فريق الأستاذة سارة جيلبرت في جامعة أكسفورد - وهم نفس العلماء الذين يقفون وراء انتاج لقاح أسترازينكا الذي تم طرحه لأول مرة في يناير الماضي، قد بدأ العمل على هذا اللقاح.

وقال مصدر لصحيفة الإندبندنت إن اللقاح الجديد يجري تصميمه بحيث يكون هناك عقار متاحا إذا لزم الأمر.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن برنامج اللقاحات في المملكة المتحدة قد تم تمييز نجاحه في تقرير حديث، أدان أداء الحكومة إلى حد كبير بسبب تعاملها مع كوفيد-19 ، إلا أن العلماء أصروا على أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به لحماية البلاد بشكل أفضل ، لا سيما في ظل وجود قطاعات كبيرة من السكان وبعض المجتمعات التي لا تزال غير محصنة بالكامل.

كما تتزايد حالات متغير دلتا مجددا في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ويأتي الارتفاع في معدل الانتشار وسط تضاؤل ​​مستويات الحماية بين الفئات العمرية الأكبر سنا والمخاوف من أن طرح الجرعة المعززة يتم ببطء شديد.

ونسبت الصحيفة إلى البروفيسورة إليانور رايلي، وهي أخصائية المناعة في جامعة إدنبرة قولها ، إن الميزة الأكبر ستكون المساعدة في "إنهاء" انتقال العدوى على نطاق واسع في المملكة المتحدة.