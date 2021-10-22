أعلنت شركة التعدين الأسترالية العملاقة "بي.إتش.بي" تراجع إنتاجها من خام الحديد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4% سنويا إلى 3ر63 مليون طن مقابل 04ر66 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لإجمالي إنتاجها من خام الحديد خلال العام المالي الحالي ككل بين 249 و259 مليون طن.

وتراجع إنتاج "بي.إتش.بي" من خام حديد غرب أستراليا المعروف باسم "دبليو.أيه.آي.أو" خلال الربع الأول بنسبة 6% إلى 3ر62 مليون طن نتيجة استمرار أعمال الصيانة المقررة لفترة أطول.

في الوقت نفسه زاد إجمالي إنتاج الشركة من المنتجات النفطية خلال الربع الأول بنسبة 3% إلى 28 مليون برميل نفط مكافئ.

وتراجع إجمالي إنتاجها من النحاس خلال الربع الأول بنسبة 9% سنويا إلى 377 ألف طن. في الوقت نفسه أبقت على توقعاتها لإجمالي إنتاج النحاس خلال العام المالي الحالي ككل يتراوح بين 59ر1 و76ر1 مليون طن.