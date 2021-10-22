تفاجأ عماد العطيات الذي يدير مصنعا لإنتاج صابون من حليب الحمير هو الأول من نوعه في الأردن، بمدى الإقبال المحلي والدولي الكبير على منتجات مشروعه.

وبدأ المشروع خلال العام الماضي عندما راودت الفكرة والدة العطيات قبل أن تلقى قبولا في إطار العائلة.

وقال العطيات الذي يحمل شهادة جامعية في إدارة النظم المعلوماتية في الأردن لوكالة أنباء ((شينخوا)) "عندما بدأنا بالتصنيع كنا نقدم المنتجات هدية للأصدقاء وأبناء الحي حتى لمسنا أن هناك اقبالا منقطع النظير على الصابون الذي نصنعه من حليب الأتان (أنثى الحمار)".

وأضاف العطيات "بدأنا المشروع بثلاث أتن وكنا نصنع من حليبها مادة الصابون الذي هو منتج طبيعي 100 بالمائة حيث يدخل في مكوناته مواد طبيعية ليست لها أية أضرار جانبية على البشرة أو فروة الرأس".

وأشار إلى أنه وجد في البداية صعوبة في ايجاد الحمير التي تتناقص أعدادها سنويا ولكنه استطاع زيادة العدد من 3 إلى 13.

وتنتج هذه الأتن في العادة يوميا 13 لترا من الحليب.

ويتم إحضار الحليب من المزرعة في منطقة مادبا التي تبعد (35 كم) غرب عمان الى حي الجندويل في منطقة عمان الغربية حيث يتواجد المصنع.

وأوضح العطيات أن كمية الحليب في هذه الأيام قليلة لأن معظم الأتن حوامل وبانتظار وضع مواليدها.

ويشرف طبيب بيطري على صحة الحيوانات حيث يقوم بفحص حليبها دوريا ثلاث مرات في الأسبوع لضمان منتج صحي وسليم، بحسب العطيات.

ولفت إلى أنه "بعد النجاح في بيع الصابون بدأنا ننتج كريمات لبشرة الوجه واليدين والقدمين".

ويأتي الطلب على منتجات المصنع عبر منصات التواصل الاجتماعي من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وعادة يتم شحن الطلبيات بالبريد السريع.

وقال العطيات انه سيبدأ التعاون مع شركات تسويق الكترونيا كي يتم تقليص التكلفة على المستهلك خاصة أن الشحن بالبريد مرتفع السعر.