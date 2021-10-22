توقع خبراء أمريكيون استمرار ارتفاع الأسعار الى مستويات أعلى من المعلنة في أوقات سابقة؛ بسبب تفاقم أزمة النقل والتوزيع والإمداد في الولايات المتحدة والعالم أيضا.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية عن خبراء الاقتصاد الأمريكيين قولهم إن حالة البطء في توزيع السلع والمنتجات ستستمر حتى نهاية الربع الثاني أو الثالث من العام القادم، على الرغم من مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموانئ الأمريكية الكبرى بالشروع في العمل على مدار ساعات الأسبوع.

وكان البيت الأبيض قد أوضح أن نحو نصف مليون حاوية سلع في انتظار أن يتم إفراغها من السفن المتوقفة قبالة الموانئ الأمريكية.