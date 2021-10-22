أعلنت الشرطة الفدرالية الأميركية أن الرفات البشري الذي عُثر عليه في محمية طبيعية في فلوريدا يعود فعلاً إلى خطيب المسافرة الأميركية الشابة المقتولة غابي بيتيتو.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أن "مقارنة البيانات المتعلقة بالأسنان أثبتت أن الرفات البشري الذي عُثر عليه" في المحمية "يعود إلى براين لاندري" الذي توارى في أيلول/سبتمبر الفائت بعد عودته إلى منزل ذويه من دون غابرييل بيتيتو إثر رحلة طويلة عبر الولايات المتحدة".

وكان الشاب البالغ 23 عاماً الذي رفض الإجابة عن أسئلة المحققين قبل تواريه وُصِف بأنه شخص "ذو أهمية للتحقيق" في مقتل خطيبته.

ولم توضح الشرطة طبيعة هذا الرفات البشري.

وكان براين لاندري وغابي بيتيتو (22 عاماً) غادرا نيويورك في تموز/يوليو الفائت في شاحنة أعدت خصيصا لهذه الرحلة التي كان من المفترض أن تستمر أربعة أشهر. وواظبا خلال رحلتهما على نشر صور ومقاطع فيديو على "إنستغرام" و"يوتيوب" عن مختلف محطات رحلتهما تظهر المناظر الخلابة للمتنزهات الوطنية في الغرب الأميركي.

لكنّ لاندري الحليق الرأس عاد من الرحلة وحيدا في الأول من ايلول/سبتمبر قبل الموعد الذي كان من المقرر أن يعود فيه، فيما لم يكن والدا غابي بيتيتو يعرفان عنها شيئاً منذ نهاية آب/أغسطس.