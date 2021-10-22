ذكرت صحيفة (سبورت) الاسبانية أن نادي برشلونة قد يضطر إلى بيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عثمان ديمبلي وهو أحد أهم لاعبيه، خلال الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بسبب أزمة الرواتب.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال تحرك برشلونة لهذا الاتجاه، سيكرر النادي الكتالوني الخطأ للمرة الثانية خلال فترة قصيرة حيث ترك الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أن يرحل مجانًا في شهر أغسطس الماضي بعد انتهاء عقده وعدم قدرة برشلونة على تسجيل العقد الجديد في الدوري الإسباني، بسبب أزمة الرواتب السنوية للاعبيه منذ انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن عقد ديمبلي ينتهي في يونيو 2022، وهناك تعقيد في مفاوضات التجديد بينه وبين إدارة برشلونة ولا يريد جوان لابورتا رئيس النادي تكرار ما حدث مع ميسي لأنه سيكون كارثة بالنسبة للوضع المالي في النادي الكتالوني، وهناك رغبة من قبل ناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي، ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع بين وكيل اللاعب الفرنسي وهذين الناديين، وإذا لم يتوصل برشلونة لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة مع ديمبلي، قد لا يكون هناك خيار أمام النادي سوى بيع ديمبلي في يناير حتى يحصل على بعض الأموال التي تنعش خزائنه في المستقبل.