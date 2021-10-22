أكد باحثون فى جامعة " فاندربيلت" فى مدينة "ناشفيل" بولاية تينيسي الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مع الحرص على تناول الزبادي بشكل يومي ، مرتبط ارتباطا كبيرا بخفض مخاطر الإصابة بسرطان الرئة.

وأوضح الباحثون - في معرض دراستهم التي نشرت نتائجها في عدد شهر أكتوبر من مجلة "التغذية" الأمريكية - أنه أمكن بالفعل تحديد فوائد النظام الغذائي الغني بالألياف والزبادي لأمراض القلب، والأوعية الدموية، وسرطان الجهاز الهضمي .. وتشير النتائج الجديدة، المستندة على تحليل بيانات من دراسات شملت 1,4 مليون بالغ في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى أن هذا النظام الغذائي قد يحمي أيضًا من سرطان الرئة.

وفي الدراسة الحالية، قسّم الفريق البحثي المشاركين إلى خمس مجموعات، وفقًا لكمية الألياف والزبادي التي تناولوها، ووجدوا أن الأشخاص الذين ارتفع بينهم استهلاك الألياف والزبادي، انخفضت لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بنحو 33 %، مقارنة بأفراد المجموعة الذين لم يستهكلوا الزبادي بنفس الكمية وتناول ألياف أقل.

وتقدم الدراسة الحالية، أدلة قوية تدعم التوجيهات الغذائية الأمريكية 2015-2020 التي توصي باتباع نظام غذائي غني بالألياف والزبادي، حيث كان هذا الارتباط العكسي قويًا.

وأوضح الفريق البحثي أن الفوائد الصحية قد تكون متجذرة في خصائص "البريبيوتيك" ( طعام غير قابل للهضم يعزز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء ) قد تعدل الخصائص بشكل مستقل أو تآزري لميكروبات الأمعاء بطريقة مفيدة.