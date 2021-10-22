ابتكر فريق من الباحثين بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة تقنية تصوير جديدة لتحسين الرؤية لدى الروبوتات التي تعمل في المجالات الزراعية .

وتقول الباحثة داين شوي المتخصصة في مجال الأنشطة الحيوية بكلية العلوم الزراعية بالجامعة إن المنظومة الجديدة تعتمد على إطلاق ومضات ضوئية متعددة خلال الثانية الواحدة بواسطة مصابيح تعمل بتقنية الباعث الثنائي للضوء (ليد)، وتؤكد أن هذه التقنية يمكنها أن تتغلب على كثير من العقبات التي تؤثر على وضوح الرؤية مثل التشويش الضوئي أو اهتزاز الرؤية الناجم عن الحركة وغيرها.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن شوي قولها إن "هذه المنظومة وغيرها سوف يتم الاعتماد عليها في المستقبل لتوجيه الآلات ذاتية الحركة التي تستخدم لأداء الأنشطة الزراعية المختلفة مثل جني المحاصيل وتشذيب الأشجار والتقاط ثمار عيش الغراب على سبيل المثال".

وذكر الباحث أوميد ميربود عضو فريق الدراسة أن المنظومة الجديدة تعمل بواسطة دائرة كهربائية لتخزين واطلاق الطاقة ووحدة تحكم إلكترونية لضبط الاعدادات أثناء التصوير للحصول على أفضل جودة ممكنة.

وأضاف أن "أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تستفيد من الصور الغنية بالمعلومات، وبالتالي من المهم بالنسبة للروبوتات التقاط صور بجودة عالية، وبالنسبة لنشاط الزراعة على سبيل المثال، نحن بحاجة إلى صور يمكنها التغلب على مختلف ظروف الإضاءة الخارجية، حتى تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثلا تحديد الثمرة الناضجة أثناء عملية القطف سواء تحت أشعة الشمس أو في الظل".

وتم تجربة المنظومة الجديدة في حديقة لأشجار التفاح على مدار ثلاثة أيام في صيف العام الماضي. وتميزت الصور التي تم التقاطها للأشجار المثمرة بجودة ودرجة ألوان شديدة الوضوح.