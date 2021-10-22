تتوقع شركة تعدين الذهب الأسترالية سنتامين وصول إنفاقها الرأسمالي خلال العام المالي الحالي ككل إلى 225 مليون دولار.

كما تتوقع الشركة وصول التكلفة النقدية للإنتاج إلى ما بين 800 و900 دولار للأوقية من الذهب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة القول إنها تتوقع وصول إجمالي إنتاجها من الذهب خلال العام الحالي إلى ما بين 400 و430 ألف أوقية.

كما تتوقع وصول إنتاجها من الذهب خلال الربع الثالث إلى 103546 أوقية بزيادة نسبتها 3ر3% عن الربع الثاني.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي إلى 9ر182 مليون دولار من خلال بيع 103514 أوقية بمتوسط سعر قدره 1764 دولار للأوقية.