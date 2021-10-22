أعلنت شركة ساوث ويست الأمريكية للطيران خطة استدامة بيئية مدتها 10 أعوام، حيث تعتزم الشركة خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 20% على الأقل بحلول عام 2030 والحفاظ على نمو محايد للكربون سنويا حتى نهاية العقد الحالي.

وأعلنت الشركة سلسلة من الأهداف والتدابير والمبادرات على المدى القريب، لدعم خطة مدتها 10 أعوام للحفاظ على حيادية الكربون عند مستويات عام 2019 مع الاستمرار في تنمية عملياتها.

وتعتزم الشركة خفض انبعاثات الكربون لكل "ميل مقعد متاح" بنسبة 20% على الأقل بحلول عام 2030 من خلال تحديث الأسطول وتحسين المسار والمبادرات الأخرى.

وستستخدم الشركة وقود الطيران المستدام بدلا من 10% من إجمالي استهلاكها من وقود الطائرات بحلول عام .2030

وتعتزم ساوث ويست تعويض الانبعاثات من خلال تقديم أول عرض لتعويض الكربون لشركة طيران مقرها الولايات المتحدة بنقاط ولاء، ومقابل كل دولار تتم المساهمة به في تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بساوث ويست، سوف تقدم الشركة مساهمة مماثلة.