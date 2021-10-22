أعلنت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية أن الشركة ستبدأ في الانتاج المكثف والكبير لسياراتها الكهربائية بحلول النصف الأول من عام .2024

وتم الكشف عن هذا الخبر بواسطة الرئيس التنفيذي للشركة ليو جون في اجتماع يوم الاستثمار.

كما أكد النبأ في وقت لاحق زانج زيوان، المدير في قسم التسويق الدولي في شاومي، الذي نشر النبأ على حسابه على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي.

وكانت شاومي قد أعلنت في شهر آذار/مارس الماضي دخولها سوق السيارات الكهربائية وكشفت عن خطط لاستثمار 10 ملايين دولار في هذه الصناعة على مدى 10 أعوام.

وفي وقت لاحق في أيلول/سبتمبر، سجلت الشركة بشكل رسمي سيارتها "شاومي اي في انك"، بوصفها العلامة التجارية للسيارة الكهربائية.