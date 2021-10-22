أظهر استطلاع حديث للرأي أن الأحزاب والساسة مروا مرور الكرام على القضايا التي تهم الشباب والمراهقين خلال الحملة الانتخابية في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من مؤسسة "فودافون" أن 72% من ألفي ألماني تتراوح أعمارهم بين 14 و 24 عاما شعروا بأنهم غير مشمولين بخطاب الساسة خلال الحملة الانتخابية.

وبحسب الاستطلاع، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، يرى 75% من الذين شملهم الاستطلاع أن مصالح واهتمامات الشباب لم تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي خلال الحملة الانتخابية، بينما يرى العكس نحو 20% فقط.

ورغم أن 92% من الشباب ذكروا في الاستطلاع، الذي أجري قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة التي جرت في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، أن لديهم النية للذهاب للإنتخابات، أعرب 42% منهم فقط أنهم متحمسون للذهاب للانتخابات بسبب الخطاب الانتخابي.