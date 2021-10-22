كشف تقرير لمنظمة "تحالف النساء في الصحافة" (CFWIJ) عن زيادة كبيرة في عدد حالات الاعتداءات على الصحفيات في أوروبا بنسبة 16.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بإجمالي الحالات المسجلة طوال عام 2020.

وأفاد التقرير بأنه جرى تسجيل ما مجموعه 149 انتهاكا منها حالات مثل الاعتداءات القانونية والاعتقالات والطرد والاعتداءات الجسدية واللفظية.

وطالب التحالف في تقريره بوضع حد للعنف الممنهج والمتعمد ضد الصحفيين والصحفيات بما يعوق أداء عملهم في ظل شعورهم بالتهديد، وكذلك تأكيد مبادئ الاحترام وحماية الديمقراطية والصحافة الحرة.

وبحسب منصة "يورو أكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، قالت كاميل بيتيت من الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ) إن: "عدد حالات الاعتداء على الصحفيات - وعلى الصحفيين بشكل عام - ربما يكون أعلى بكثير مما ينشر"، مضيفة أنه "من الصعب على الصحفيين التحدث علانية عن هذه الاعتداءات لاعتقادهم أنها جزء من متاعب المهنة"، لكنها أكدت أنه "لا ينبغي القبول أو التسامح مع مثل هذه الاعتداءات".

وأشارت بيتيت إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي للصحفيين باعتراف المفوضية الأوروبية بالقضية بعد إطلاق المفوضية مؤخرًا توصية بشأن سلامة الصحفيين وهي مجموعة من الإرشادات التي يجب على دول الاتحاد الأوروبي اتباعها لتوفير حماية أفضل للإعلاميين، والتركيز بشكل خاص على الصحفيات.