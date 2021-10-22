أرسلت الصين أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين

وقالت هيئة الفضاء الوطنية الصينية إن القمر الصناعي أطلق على متن صاروخ لونغ مارش دي2 ودخل مداره المخطط بنجاح.

ومن المتوقع أن يؤدي القمر الصناعي، الذي سيجري أول استكشاف فضائي للتصوير الطيفي لطاقة ألفا الشمسية، إلى تحسين قدرة الصين على البحث في مجال استكشاف الطاقة الشمسية.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 517 كم، مع تلسكوب فضائي شمسي كحمولته علمية أساسية له، وسيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي وسرعته.

ويتضمن تصميم القمر الصناعي فصل مقصورة المنصة وكابينة الحمولة ، وبالتالي ضمان دقة التوجيه الفائقة واستقرار الحمولة.

وتم اختيار اسم القمر الصناعي شي خه من الجمهور، وهو إلهة الشمس التي أنشأت التقويم في الأساطير الصينية القديمة.

كما كان على متن الصاروخ 10 أقمار صناعية صغيرة، بما في ذلك قمر صناعي تجريبي لكشف كثافة الغلاف الجوي المداري وقمر صناعي تجريبي تجاري لكوكبة الأرصاد الجوية.