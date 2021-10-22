تتوقع مجموعة أتيكا بنك المصرفية نمو اقتصاد فنلندا خلال العام الحالي بمعدل 3ر3% من إجمالي الناتج المحلي وخلال العام المقبل بمعدل 3ر2%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليز كورين كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك قولها في التقرير إن "انطلاق الطلب الاستهلاكي المكبوت والتعافي السريع لسوق العمل لن يكونا كافيين للمحافظة على وتيرة النمو" السريع المسجلة خلال العام الحالي.

وأضافت ليز كورين إنه في حين عادت ثقة المستهلكين في فنلندا إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل التطورات الإيجابية في سوق العمل، فإنه من غير المتوقع أن يؤدي رفع القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

كما يتوقع البنك تسارع وتيرة نمو الصادرات بدرجة ملحوظة مع نهاية العام الحالي، حيث من المتوقع نمو الصادرات خلال العام الحالي ككل بنسبة 9ر3% سنويا.