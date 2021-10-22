قال ناطق باسم سلطات العاصمة الهولندية أمستردام، إنه بعد إدخال قواعد أكثر صرامة تنظم تأجير الغرف والشقق الخاصة في العاصمة، حدث تراجع بنسبة 80 % في عدد أماكن الإقامة بالمدينة المطروحة على موقع "أير بي إن بي".

ومنذ بداية تشرين أول/أكتوبر، يجب على أي شخص يريد تأجير شقة للسياح تسجيلها لدى المدينة مسبقا. ونتيجة لذلك، تراجع المعروض من أماكن الإقامة للمدينة على الإنترنت بشكل كبير عبر كل البوابات الإلكترونية. وشهد "أير بي إن بي" الرائد في تأجير السكن تراجع الأماكن المعروضة للتأجير في أمستردام من أكثر من 16200 مكان إقامة في الربيع إلى نحو 2900 حاليا.

وحاولت أمستردام بالفعل عدة مرات من قبل تقييد تأجير الغرف الخاصة،أساسا لمواجهة النقص في التسكين في المدينة وخفض السياحة الجماعية.

واعتبارا من تشرين أول/أكتوبر، يجب على أصحاب أماكن السكن إضافة رقم التسجيل في قائمتهم عبر الإنترنت، ما يسهل على السلطات تعقب الممتلكات غير المسجلة.

ويتعاون موقع "أير بي إن بي" مع سلطات أمستردام وأزال حتى الآن كل الإعلانات المنشورة بدون رقم تسجيل صالح. غير أن المنصة تتوقع أن المزيد من السياح سوف يبحثون ببساطة عن أماكن سكن خارج المدينة حيث لا تطبق القواعد الجديدة .