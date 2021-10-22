قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش إن الحكومة الكرواتية قدمت إلى البرلمان مشروعا استراتيجيا لاستثمار 7.5 مليار يورو؛ بهدف تطوير القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية والأخشاب والثروة السمكية الزراعة وصناعة الطاقة خلال العقد المقبل.

وأشار رئيس الوزراء الكرواتي إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد القطاع الزراعي الكرواتي للوصول إلى هدف 30 مليار كونا (4 مليارات يورو) من الإنتاج السنوي وزيادة الإنفاق على الاستثمارات في مجال سلامة الغذاء.

وبحسب منصة (يورو أكتيف) الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، فقد أتاح برنامج التنمية الريفية الكرواتي 22.8 مليار كونا (3.04 مليار يورو) للمستفيدين في مجال الاستثمارات الزراعية، وحصل قطاع مصايد الأسماك على 2.3 مليار كونا (306 ملايين يورو) في شكل منح ضمن البرنامج التشغيلي للشؤون البحرية ومصايد الأسماك.