أعلنت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا ارتفاع عدد طلبات اللجوء في ألمانيا مجددا منذ بداية العام الجاري وحتى شهر سبتمبر الماضي بنسبة 35.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أنها تلقت 100 ألف و278 طلبا أوليا للحصول على حق اللجوء.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني - أن نحو 19.5% من الطلبات الأولية للجوء تتعلق بأطفال تقل أعمارهم عن عام وولدوا في ألمانيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد طلبات المتابعة، أي الطلبات اللاحقة لطلبات أولية، بنسبة 162%، ووصل إلى 31 ألفا و454 طلبا، وبذلك تلقت الهيئة إجمالي 131 ألفا و732 طلب لجوء في الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.

يذكر أن عدد طلبات اللجوء الأولية في ألمانيا اتسم بالتراجع المستمر في الفترة بين 2016 و2020.