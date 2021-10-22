اختار الآلاف من موظفي منطقة لوس أنجليس التعليمية المترددين تلقي جرعة في اللحظة الأخيرة من لقاح مضاد لفيروس كورونا بعد تخييرهم بين الحصول على لقاح كوفيد- 19 أو فقدان وظائفهم، الأمر الذي أتاح لهم الوصول إلى المدارس والمكاتب مما أدى إلى امتثال بنسبة 99 % بين المعلمين و 97 % من إجمالي الموظفين.

وأدى معدل الالتزام المرتفع، الذي يشمل من لديهم استثناء طبي أو ديني معتمد، إلى تجنب الحاجة إلى خطة طوارئ أطول أمدا أطلقها المسؤولون في حالة انخفاض معدلات التطعيم النهائية. وتم إرسال الآلاف من المشرفين والموظفين من المكاتب المركزية والإقليمية إلى الجامعات والفصول الدراسية، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وكانت لوس أنجليس، التي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها رائدة على المستوى الوطني في إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا، من بين أولى المناطق التعليمية الرئيسية في البلاد التي أصدرت إنذارا لجميع الموظفين وسط موجة الإصابات لسلالة دلتا في الصيف، وفحواها الحصول على التطعيم أو فقدان الوظيفة.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية تعمل على النحو المنشود. وحصل 4ر99 % من أعضاء نقابة مديري المدارس على اللقاح. واختار قطاع جزء صغير من المعلمين، حوالي 240 معلما، على ما يبدو عدم تلقي التطعيم.