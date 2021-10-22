أظهر تقرير اقتصادي تحسنا غير متوقع لمؤشر الثقة في سوق بناء المساكن بالولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الحالي.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو"، لسوق الإسكان ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 80 نقطة مقابل 76 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الحالي.

وقال تشوك فوك رئيس مجلس الاتحاد الوطني لبناة المساكن "رغم استمرار قوة الطلب ومبيعات المساكن، تستمر معاناة شركات التشييد، من الاضطراب المستمر في سلاسل الإمدادات ونقص العمالة التي أدت إلى تأخر اتمام المشروعات عدة مرات، وتضع المزيد من الضغوط على أسعار مواد البناء والمنازل".

في الوقت نفسه جاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر ثقة شركات بناء المساكن ليعكس الزيادة في المؤشرات الفرعية الثلاث المكونة له.

واستمر ارتفاع مؤشر قياس حالة المبيعات الراهنة إلى 87 نقطة هذا الشهر، مقابل 82 نقطة الشهر الماضي. في حين ارتفع مؤشر حركة المشترين المحتملين إلى 65 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 61 نقطة الشهر الماضي. وارتفع مؤشر توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة إلى 84 نقطة مقابل 81 نقطة خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة الأمريكية غدا بيانات نشاط تشييد المساكن الجديدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة خلال أيلول /سبتمبر إلى ما يعادل 62ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 615ر1 مليون وحدة خلال آب/أغسطس .

كما من المتوقع تراجع تراخيص البناء إلى ما يعادل 68ر1 مليون وحدة سنويا خلال أيلول/سبتمبر مقابل 728ر1 مليون وحدة خلال شهر آب/أغسطس.