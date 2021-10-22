أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمفوضية الأوروبية حملة تحت شعار "كل حيلة لها أهميتها" لتشجيع المواطنين على المساعدة في حماية كوكب الأرض من التغير المناخي.

وشارك أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون والنجم البرتغالي السابق لويس فيجو والتوأمتان دلفين وإستيل كاسكارينو لاعبتا كرة القدم في إطلاق الحملة التي ستشهد تحرك نجوم كرة القدم وغيرهم ضد التغير المناخي.

وقال فيجو المتوج من قبل بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم :"هذه ليست قضية يمكن أن نتركها للأجيال المستقبلية. نحن بحاجة إلى التكاتف والعمل الآن."

وذكر اليويفا أن مقطع الفيديو سيظهر اللاعبين الأربعة وهم "يستخدمون مجموعة من حيل كرة القدم لإظهار كيف يمكن لتغييرات بسيطة في حياتنا اليومية أن تحدث فارقا كبيرا في مكافحة التغير المناخي."