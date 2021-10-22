بكركي ترفض الاتهامات الاعتباطية واختيار «أكباش محرقة» ومتقاعدو الجيش لاعتصام مفتوح اعتباراً من الاثنين

بيروت - عمر حبنجر

العنف الكلامي المتبادل بين حزب الله والقوات اللبنانية يتوسع. فبعد تصويب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على رئيس القوات د.سمير جعجع مباشرة كمسؤول عن دماء متظاهري الحزب وحركة «أمل» في عين الرمانة، واستدعائه لاحقا من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والذي وصفه جعجع بـ«مفوض حزب الله» لدى هذه المحكمة، رد جعجع بإبداء الاستعداد للاستجابة، شرط أن يسبقه استدعاء السيد نصرالله شخصيا، وعلى أساس أن حزب القوات اللبنانية، حزب لبناني مرخص به من وزارة الداخلية، فيما حزب الله، لا سجل له ولا ترخيص في دوائر الدولة اللبنانية.

ورد نصر الله على الرد، خلال اطلالته الجديدة مساء أمس، في وقت بدأت الأوساط القريبة من حزب الله وحلفائه تتحدث عن المطالبة بحل حزب القوات، على غرار ما جرى في أعقاب اعتقال جعجع خلال مرحلة الوصاية السورية عام 1994، كرد ضمني على اشارة جعجع الى كون حزبه مرخصا شرعيا، بينما الحزب الآخر حزب أمر واقع.

المصادر المتابعة، قرأت في كلام جعجع ما ينبئ بمخاطر كثيرة، ورأت ان حزب الله سلك الدرب الذي اختاره السوريون للتخلص من جعجع على البارد، عبر القضاء الذي كان مطواعا، حيث بات المحقق العدلي طارق البيطار والقضاة الذين ردوا المراجعات المضادة له، يشكلون حالة ڤيتو، على مستوى القضاء، وحتى على المستوى الشعبي، لا يمكن تجاهلها.

وتضيف اذاعة لبنان الحر، الناطقة بلسان القوات اللبنانية، الى ذلك، بالقول: «ان زمن تركيب الملفات بصورة نافرة، لن يمر، وان اللبنانيين يدركون، بأن المواجهة القائمة هي بين من يريد استكمال وضع اليد على الدولة، وبين اللبنانيين الأحرار من مختلف الطوائف».

وأشارت الى ان المسألة، هي في سعي البعض لإسقاط الدولة على الدويلة، وتكريس هيمنة فريق على الآخرين بالتكامل والتضامن مع بعض المهووسين بالكراسي، والمقصود هنا رئيس التيار الحر جبران باسيل.

هذه الرمايات الكلامية، اصابت حكومة «معا للانقاذ»، قبل سواها، فاجتماعاتها معلقة وفعاليتها مجمدة، ولم يعد لدى رئيسها غير الدعاء، خصوصا بعد تعذر التوصل إلى حلول لعقدة المحقق العدلي طارق البيطار، ولو أن ثنائي حزب الله- امل، ومن خلال دعوة كتلة الوفاء للمقاومة لتفعيل الإنتاجية في اداراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة، يوحي وكأن المطلوب تصريف الاعمال.

ويقول عضو كتلة التيار غسان عطا الله إن تحركا بهذا الصدد سيبدأه التيار هذا الاسبوع.

والراهن أن لا شيء مؤكدا على هذا الصعيد، طالما أن شرط إقصاء المحقق العدلي الذي يصر عليه الثنائي لم ينفذ.

في الاثناء، بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، مع البطريرك الماروني بشارة الراعي التطورات الأمنية، وأثنى الراعي على دور الجيش والقوى الأمنية في ضبط الأمن والحؤول دون الفلتان الأمني في الشارع.

البطريركية، وفي اشارة الى الاتهامات التي ساقها حزب الله ضد القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع، أعلنت رفضها العودة الى الاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي والإعلام الفتنوي، وقالت في تغريدة لها: «نرفض العودة الى الشعارات الجاهزة ومحاولات العزل وتسويات الترضية، نرفض العودة الى اختلاق الملفات واختيار اناس أكباش محرقة، واحلال الانتقام مكان العدالة».

بدوره نائب رئيس تيار المستقبل د.مصطفى علوش، غرد مهاجما الأمين العام لحزب الله، بعد خطابه الأخير، وكتب قائلا: «من غدر برفيق الحريري، وسمى القتلة قديسين، لا يحق له اتهام أي كان بالغدر».

في غضون ذلك، اطلقت الدول الكبرى وصندوق النقد الدولي والدول المانحة الإنذار الاخير، للحكومة بأن تحرر نفسها والا سقط لبنان وطارت مفاوضات الترسيم، وتاه استحقاق الانتخابات المهدد قانونها بالرد من قبل الرئيس ميشال عون.. ودبت الفوضى التي حذر منها العسكريون، المتقاعدون الذين قرروا البدء باعتصامات مفتوحة أمام فروع البنك المركزي في كل من طرابلس وصيدا والنبطية، فضلا عن إقامة «خيمة اعتصام» أمام المتحف الوطني اعتبارا من صباح الاثنين المقبل.

ويطالب هؤلاء بزيادة مرتباتهم التي تبخرت قيمتها مع وقوع الليرة اللبنانية فريسة الدولار.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ألغى منصة صيرفة التي كانت تزود الشركات والتجار، بالدولار الأميركي، واعتبرت مصادر التيار الحر هذا الإجراء بمنزلة رد من الحاكم على مشروع شركة «الفاريز اند مارسيل» التدقيق بحسابات البنك المركزي تحت إلحاح فريق رئيس الجمهورية.

بدورها، وزارة المال استغربت قرار الحاكم وتوقيته، مما أطلق يد تجار السوق السوداء في تأمين العملة الخضراء، المندفعة صعودا الى ما لا نهاية ظاهرة.

في هذه الأثناء، أطلق إمام مسجد حي السلم في ضاحية بيروت الجنوبية الشيخ ياسر عوده، صرخة نارية، بالأمس، واصفا منظومة السلطة اللبنانية القائمة بـ «أعهر السياسيين على مر التاريخ...».

وأضاف متوقعا المزيد من الفتن على أبواب الانتخابات: ان رؤساء الأحزاب السياسية، مستعدون لإحراق البلد بمن فيه، للمحافظة على عروشهم، فيما أولادهم غادروا لبنان الى جامعات اوروبا، تاركين المصفقين لهم، يعانون مرارة العيش.

وعن معضلة ترسيم البحرية مع اسرائيل والمباحثات التي اجراها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ذكرت قناة «الجديد» ان الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي، اشتركوا متكاملين متضامنين في «ترسيم الاستسلام» للموفد الأميركي، عبر الامتثال للارادة الاسرائيلية، عن طريق هوكشتاين، الذي طرح تسهيل مرور الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر سورية الى لبنان، مقابل قضم حدود لبنان البحرية.