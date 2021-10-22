وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسالة شكر وتقدير وتحية احترام وإجلال لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتحية تقدير وإجلال الى الشعب الكويتي بكافة فئاته ومكوناته وخاصة من في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والفنية وكل الجهات المعنية الأخرى العسكرية وغيرها والمتبرعين والمتطوعين وكل أبناء الشعب الكويتي الذين جسدوا لحمة وطنية تميز بها المجتمع الكويتي في مواجهة أزمة "كورونا".

وأضاف الغانم: الشكر موصول للأخ العزيز سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأفراد حكومته وكل من عمل ويعمل في الحكومة الكويتية على الجهد الجبار الذي بذل خلال هذه الأزمة ويجب أن تعرفوا أن هذا الأمر مقدر عند النواب وجميع أبناء الشعب.

وزاد الغانم: لنقف صفاً واحداً وفريقاً واحداً وهو فريق الكويت مع حكومتنا ومجتمعنا وأبناء شعبنا فلكم كل الشكر والتقدير جميعاً.

وقال رئيس مجلس الأمة: بفضل من الله وبثمن كان مقداره حياة الأحباء والتوقف عن العمل والبعد عن الأسر والسهر طوال الليل والمكوث في المنازل والحجر بأبعد الأماكن وإغلاق الحدود والأماكن العامة والتخلي عن الترفيه والخوف الدائم ، بفضل كل ذلك عدنا اليوم للحياة الطبيعية وتم التخلي عن كافة الإجراءات الاحترازية.

واستطرد الغانم: كان ذلك بجهود من الطواقم الطبية التي هلكت قواها والعساكر ورجال الداخلية الأبطال الذين كانوا يدنا اليمنى وللمتطوعين وجميع الجنود المجهولة الذين بذلوا كل جهودهم في تلك الجائحة التي أدخلت الحزن على قلوب الملايين وفرقت الكثيرين.

واختتم حديثه بالقول: اللهم ارحم كل من توفيته واحفظ هذا الوطن من كل مكروه.. لك الحمد والشكر. "قرت أعينكم"