قال علماء في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية يوم الجمعة، إن الفوائد المحتملة لإعطاء لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما تفوق بشكل واضح مخاطر الحالات النادرة للإصابة بالتهاب القلب.

وقال مصنعو اللقاح في وقت سابق أمس الجمعة: إن اللقاح أظهر فعالية بنسبة 90.7 في المئة ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

ووردت هذه التفاصيل في وثائق موجزة نُشرت قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خبراء خارجيين من المقرر أن تصوت يوم الثلاثاء على ما إذا كانت ستوصي إدارة الأغذية والعقاقير بترخيص اللقاح للفئة العمرية الصغيرة.

وإذا سمحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما بلقاح فايزر/بيونتيك فسيكون أول لقاح لكوفيد-19 لهذه الفئة العمرية ويمكن أن يكون اللقاح متاحا في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر .





