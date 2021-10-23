أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060، وذلك قبل أيام من انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 26" في غلاسكو.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "أعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية الوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني"، كما أكد في كلمته المسجلة أمام مبادرة السعودية الخضراء في الرياض.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي إن هدف المملكة المعلن حديثا بشأن الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060 يمكن تحقيقه قبل ذلك، وإنه لن يكون له تأثير مالي أو اقتصادي معاكس على أكبر مصدر في العالم للنفط.

كما قال الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي كان يتحدث خلال قمة مباردة السعودية الخضراء: إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضوج بحلول 2040 وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب.

وأضاف أن العالم يحتاج إلى كافة مصادر الطاقة.