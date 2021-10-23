أكد وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ان مبادرتي المملكة العربية السعودية (السعودية الخضراء) و(الشرق الاوسط الاخضر) ستحققان نقلة نوعية في منظومة التغير المناخي بالمنطقة.

وأشاد الوزير الفارس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتقديم المبادرتين واصفا مثل هذه المبادرات بأنها تعد نموذجا يحتذى به.

وأضاف على هامش افتتاح النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة (السعودية الخضراء) في (الرياض) "اننا سنساهم فيها ونحن نمد ايدينا لإخواننا في المملكة لمشاركتهم في هذه المبادرة وفي كل المبادرات على مستوى التخضير او استخدام الطاقات المتجددة واستخدام طاقة الهيدروجين كتكنولوجيا حديثة".

واضاف "ستكون لنا مقابلات مع وزير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان للتباحث معه بشأن هذه المبادرات التي سيكون لنا فيها دور ومشاركة لدعم المملكة والاستفادة من الخبرات السعودية" لافتا الى "ان اي نجاح سعودي هو نجاح لنا في الكويت".

واعرب الوزير الفارس عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والشباب السعودي الذي وضع هذه المبادرة على خارطة الطريق التي ستكون مستقبلهم.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اطلق في وقت سابق اليوم السبت النسخة الأولى للمنتدى السنوي ل(مبادرة السعودية الخضراء) في (الرياض) بمشاركة عدد من الوزراء والمختصين السعوديين والدوليين.

وتشارك دولة الكويت في المنتدى بوفد يضم وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الاحمد الحمود الصباح ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم.